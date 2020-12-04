تعرف على مباريات الدوري السعودي في الأسبوع السابع

يحتل فريق الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان"، برصيد 16 نقطة، أما الشباب فحل في المركز الثاني بالترتيب برصيد 14 نقطة، أما الأهلي فحل في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، أما الفتح فجاء رابعًا برصيد 10 نقاط.

أما مباريات الدوري السعودي في الأسبوع السابع ستبدأ من غدًا السبت 5 ديسمبر 2020، حيث يقابل فريق

ضمك نظيره الأهلي، على سناد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية "المحالة"، أما فريق الباطن فيواجهعلى ملعب نادي الباطن، أما الفيصلي فيواجه العين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

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يوم الأحد فريق القادسية يواجه الشباب الأسبوع السابع من

الدوري على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي "الراكة"، أما الوحدة فيقابل الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، أما يوم الإثنين فيواجه فريق الفتجد نظيره أبها على ملعب نادي الفتح، أما الرائد فيواجه الهلال على ملعب ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، كما يواجه فريق النصر في أخر مباريات الجولة السابعة نظيره الاتفاق عل ستاد الملك فهد الدولي.

الهلال في المباراة الماضية فاز على الفتح بثلاثية نظيفة، أما النصر فخسر من أبها بهدفين مقابل هدف.