فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٦ ، على ضيفه مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، في اطار اللقاء الذي جمع الفريقين على مجمع ملاعبالناشئين بالنادي، بالجولة الأولى بالمجموعة الثانية لبطولة الجمهورية للناشئين.
أحرز أهداف الزمالك: على عبد المجيد ، عمر خضر ، وأيمن أميرعبد العزيز.
بهذا الفوز حصد الفريق اول ثلاث نقاط في مشواره في البطولة.
ويقود الفريق أحمد كمال مديرا فنيا ، ويعاونه كل من: احمد عبدالله مدربا، احمد الميرغني، ومصطفى غراب مدربا لحراس المرمى ، وسيد صلاح إداريا للفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر زمالك 2006 يهزم مصر المقاصة بافتتاح بطولة الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.