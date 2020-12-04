سلاح الصيد يفوز بفضية كأس مصر

حصد فريق سلاح السيف رجال بصيد الدقى الميدالية الفضية فى منافسات بطولة كأس مصر تحت 17 سنة والتى اقيمت فعالياتها بنادى الشمس. الشمس. مثل الفريق اللاعبين عبد الرحمن رافت ، احمد هشام ، ادم سعد ، لقى هانى وضم الجهاز الفنى والادارى،المدير الفنى دكتور بلال بدوى ، مدرب عام محمود جندية ، مدربين محمد دحروج ومحمد ابراهيم ، اداريين محمد عبد الوهاب و محمد الليثى و محمد الجزار.

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