شكرا لقرائتكم مران الإسماعيلى.. جاهزية المصابين وتدريبات خاصة على الكرات الثابتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليومية ، ضمن برنامج الاعداد لخوض منافسات الدورى العام فى نسخته الجديدة بجانب استكمال مشواره بالبطولة العربية. ومن المقرر أن يخوض الفريق ودية غدا أمام فريق مصر المقاصة ضمن سلسلة تجاربه التحضيرية. وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين الذين خاضوا تدريبات تأهيلية ،فى أعقاب تعرضهم للاصابة أو لعدم الجاهزية ،على رأسهم عبد الرحمن مجدى جناح الفريق ومحمد مصيلحى قلب الدفاع ومحمد فوزى حارس المرمى. وعاد إبراهيم أبو اليزيد مدافع الفريق للتدريبات بعد غياب وخاض تدريبات منفردة بالجرى حول الملعب. مران اليوم اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية أبرزها الكرات الثابتة واختتم بتقسيمة حماسية.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وضم الإسماعيلي 5 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي والتونسي فخر الدين بن يوسف. بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكي السابق ومحمد عادل لاعب الانتاج الحربى.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .