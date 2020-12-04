شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن زايد يشهد جائزة زايد الكبرى للهجن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة،أمس الجمعة، منافسات اليوم الثاني لجائزة زايد الكبرى لفئة الحقايق، وذلك في ميدان الهجن بمنطقة الوثبة، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي 2020.

حضر السباق الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن رئيس اللجنة التنظيمية لمهرجان الشيخ زايد، وجمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من دول مجلس التعاون الخليجي.

وانتزعت البكرة «العفريت» لعلي راشد مفتاح الشامسي ناموس الحقايق الأبكار وتوجت بالكأس بالإضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون ونصف المليون درهم في الشوط الرئيسي الأول بعد أن نجحت في الفوز بالمركز الأول في السباق، وحلت «الشرود» لنشمي متعب العامري في المركز الثاني، والمركز الثالث ذهب إلى«مزون» لمحمد ناصر الخييلي.

وحلق «صايب» لمحمد بن مبارك آل فهيدة المري بناموس الشوط الرئيسي الثاني المخصص للجعدان محققاً أفضل توقيت زمني خلال المنافسات، ونال البندقية وجائزة الشوط التي قدرها مليون درهم، فيما حل «شاهين» لعلي بن راشد المري في المركز الثاني، وثالثاً «شاهين» لمحمد بن ناصر الخييلي.

أما ناموس الشوط الثالث المخصص لفئة الحقايق الإنتاج فذهب الى «فجر» لصالح بن جابر العامري الذي توج أيضاً بكأس الأبكار الإنتاج، ونال مليون ونصف المليون درهم، بعد أن احتلت«فجر» المركز الأول، فيما جاءت في المركز الثاني «أغادير» لسيف ضاحي العميمي، وحلت في المركز الثالث «عديمة» لمنصور بن علي سالم العامري.

وفي آخر أشواط الرموز توج «كفو» لمظفر خموشة العامري بناموس الشوط الرابع المخصص للجعدان الإنتاج، ونال بندقية إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، واحتل المركز الثاني في الشوط «سياف» لمحسن حمد الفلاحي، وثالثاً «خداع» لسعيد علي بالرشيد الكتبي.

وشهدت الفترة الصباحية في مهرجان جائزة زايد للهجن 20 شوطاً لفئة الحقايق، وانتزعت «الواعية» لحمد سعيد سالمين المنصوري ناموس أول الأشواط الأبكار إنتاج، وخطف «مجد» لمحمد فرج عتيق المهيري ناموس الجعدان إنتاج.

وتصدرت «بشاير» لحمود مبارك المنصوري الشوط الثالث للأبكار انتاج، بينما أهدى «الفارع» مالكه حمد سعيد سالمين المنصوري النقطة الثانية بحصوله على المركز الأول في الشوط الرابع للجعدان إنتاج.

ناموس الخامس

نجحت «حربة» لإبراهيم سلطان الغفيلي في التتويج بناموس الشوط الخامس، وفي الشوط السادس كان الفوز من نصيب«الريم» لعبدالله حمود المنصوري، وظفر «لافي» لعلي سالم العويسي بناموس الشوط السابع، وحلقت «جواهر» لعامر عفصان المنصوري بالشوط الثامن، وتمكنت «مزون» لمبارك محمد العامري من الفوز بالمركز الأول في الشوط التاسع، وفي عاشر الأشواط فاز «اللويفي» لطارش بخيت المسافري.