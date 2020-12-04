شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم مروان الصحراوى قبل الانضمام للإسماعيلى فى الميركاتو الصيفى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسابق مسئولو النادى الإسماعيلى الزمن من أجل إنهاء صفقة مروان الصحراوى، مدافع البنرزتى التونسى، قبل غلق باب القيد المقرر له الأحد المقبل، وأنهى مسئولو الدراويش إجراءات قدوم اللاعب للقاهرة للتوقيع على عقوده لدعم خط دفاع الإسماعيلى فى الموسم الجديد بعد فشل التعاقد مع مدافع محلى.

مروان الصحراوي من مواليد 9 يناير 1996 بمدينة مارسيليا الفرنسية، مزدوج الجنسية تونسى فرنسى لعب خلال مسيرته لأندية الترجي والبنزرتي في تونس، ميتز الفرنسي، جيماريش البرتغالي.

لعب مروان الصحراوى 70 مباراة مع البنزرتي التونسي، 37 مباراة فى موسمين ومباراتين كأس مع سراينج البلجيكى فى الدرجة الثانية 17 مباراة ، ولعب لفيتوريا غيماريش B البرتغالى فى الدرجة الثانية 14 مباراة فى موسمين سجل فى مسيرته هدفين فى الدورى التونسى حصل على 17 انذار وطرد واحد فى مسيرته.

وأنهى النادى الإسماعيلى اتفاقه مع الغينى بيكيتى سيلفا لاعب الفريق على فسخ تعاقده مع القلعة الصفراء بالتراضى مقابل حصول اللاعب على مستحقاته المتأخرة والمقدرة بـ 35 ألف دولار، وذلك من أجل إفساح المجال أمام النادى لقيد التونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى الذى وصل الدراويش لمرحلة متقدمة معه فى المفاوضات لقيده بقائمة الدراويش للموسم الجديد، لاسيما أن الإسماعيلي يضم فى الوقت الحالى خمسة لاعبين أجانب، هم بينسون شيلونجو وبيكيتي وتم قيدهما في القائمة الأولى، وأري بابل ورضوان شريفي وفخر الدين بن يوسف وسيتم قيدهم فى القائمة الثانية.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وضم الإسماعيلي 5 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي والتونسي فخر الدين بن يوسف. بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكي السابق ومحمد عادل لاعب الإنتاج الحربى.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .