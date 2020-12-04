شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يتعاقد مع التونسي رفيق الكامرجى لتدعيم خط الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح نادي الإنتاج الحربي فى التعاقد مع رفيق الكامرجي، مهاجم فريق اتحاد تطاوين التونسي ولاعب فريق الترجي السابق، لتدعيم صفوفه الموسم المقبل بناءً على رؤية مختار مختار المدير الفني للفريق الذى يحرص على تدعيم الجانب الهجومى بعد رحيل أكثر من لاعب عن صفوفه فى فترة الانتقالات الحالية .

الكامرجي حضر للقاهرة وخضع للكشف الطبي من أجل التوقيع على عقود انتقاله للإنتاج، ومن المنتظر أن يعلن الإنتاج الحربي عن الصفقة بشكل رسمي غدا السبت.

اللاعب سبق له اللعب فى صفوف شبيبة القيروان واتحاد تطاوين بعدما خرج من صفوف الترجي على سبيل الإعارة فى أكثر من مناسبة.

الكامرجي نجح في تسجيل 6 أهداف الموسم الماضي برفقة اتحاد تطاوين بمسابقة الدوري التونسي خلال 26 مشاركة.

ورحل عن الإنتاج الحربى خمسة لاعبين هم أحمد شديد قناوى الذى انتقل للمصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق، ومحمود البدرى الذى انتقل لسموحة فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الإنتاج، وموسى دياورا الذى وقع للبنك الأهلى، بجانب الثنائى محمد رجب وكريم لالا الذين تم توجيه الشكر لهم بنهاية الموسم.

وتعاقد الإنتاج الحربي مع تسعة صفقات بالميركاتو الصيفى حتى الان هى إسلام جابر مدافع الداخلية وأحمد حسن مكي مهاجم سموحة السابق وحسن ياسين لاعب منتخب السويس، بجانب التعاقد مع محمد الشبينى لاعب حرس الحدود لمدة أربعة مواسم وطارق أبو العز الظهير الايسر لأسوان لمدة 3 مواسم، ضمن خطة تدعيم مركز الظهير الأيسر عقب رحيل أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر السابق للفريق لصفوف المصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر ، بجانب التعاقد مع محمد عبد الفتاح تاحا مدافع حرس الحدود فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم ، بالاضافة للتعاقد مع أحمد حسن كوكا لاعب كوكاكولا لمدة ثلاثة مواسم بجانب التعاقد مع محمد رمضان حاوى مصر المقاصة لمدة موسمين ، بالإضافة لبدر موسى مهاجم رفح الفلسطيني لمدة ثلاثة سنوات.

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.