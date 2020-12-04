شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. حسام حسن عميد هدافى الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار تاريخ الكرة المصرية، سطر العديد من النجوم أسماءهم بحروف من نور فى سجلات التاريخ مع منتخب الفراعنة وشهدت المباريات المختلفة على تألقهم ليصنعوا المجد مع المنتخب الوطنى ويسعدوا الملايين من عشاق الساحرة المستديرة فى المناسبات المختلفة، سواء أفريقية أو عالمية، ويعتبر حسام حسن نجم الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر هو أبرز تلك الأسماء التى سطعت فى التاريخ الكروى المصرى.

يتربع العميد حسام حسن لاعب الأهلى والزمالك السابق والمدير الفنى للنادى المصرى حاليًا على عرش قائمة هدافى المنتخب الوطنى برصيد 78 هدف متفوقًا على الجميع.

بدأ العميد اللعب مع منتخب مصر عام 1985 وكان له الدور البارز فى فوز المنتخب المصرى بكأس الأمم الأفريقية عام 1998 ببوركينا فاسو، واستكمل حسن مشواره مع المنتخب حتى عام 2006 ليشارك مع منتخب الفراعنة فى حصد أول كأس من ثلاثيته المتتالية فى أمم أفريقيا (2006 ،2008 ،2010 ).

حسن الشاذلى 43 هدفا

بدأ الشاذلى مسيرته الكروية بنادي الترسانة ولعب لمنتخب مصر في حقبة الستينيات تحديدًا من 1962 حتى 1970 وشارك مع منتخب مصر في دورات عديدة لكأس الأمم الأفريقية وسجل 43 هدفا دوليا مع المنتخب الوطنى وتوفى 20 أبريل 2015.

محمد صلاح 41 هدفاً

نجح النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى فى رفع رصيده من الأهداف مع منتخب الفراعنة إلى 41 هدفاً مواصلاً الزحف نحو الرقم التاريخى لحسام حسن، وذلك بعد مشاركته فى 67 مباراة منذ سبتمبر 2011.

محمد أبو تريكة 38 هدفا

بدأ محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر المعتزل حياته الكروية باللعب مع نادي الترسانة كناشئ ثم انتقل إلى الفريق الأول بالشواكيش واستطاع الصعود به إلى الدورى الممتاز المصري ثم انتقل إلى النادى الأهلى، وفي عام 2004 بدأ أبو تريكة اللعب الدولي مع منتخب مصر حيث خاص تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2006 ثم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006 حيث بدأ تألقه حينما أحرز هدفين وقام بإحراز الركلة الترجيحية الأخيرة التي ساهمت في فوز المنتخب المصري بالبطولة أمام المنتخب الإيفوارى.

السيد الضظوى 37 هدفا

ولد الضظوى في بورسعيد في 14 سبتمبر عام 1926 ولقب بديزي الصغير لانه كان يشبه في ادائه لاعب إيطالي يحمل هذا الاسم ولكن تم تحوير هذا اللقب بعد ذلك ليصبح الضظوي ولعب للنادى المصرى والنادى الأهلى ثم عاد للنادى المصرى حيث اختتم مشواره الكروى، وحفل تاريخ الضظوي مع المنتخب بالعديد من الإنجازات حيث لعب أول لقاء دولي له عام 1947 وشارك في أولمبياد لندن 1948 والتي حقق فيها المنتخب المصري المركز الرابع، كما شارك في أولمبياد هلسينكي 1952

أحمد حسن 34 هدفا

ولد الصقر فى الثانى من مايو 1975 بمحافظة المنيا وبدأ حياته الكروية بمركز شباب مغاغة ثم انتقل إلى نادى أسوان ومنه إلى الاسماعيلى ليتألق وينضم لصفوف الفراعنة ويشارك فى فوز منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية 1998 ببوركينا فاسو، ويبدأ مشواره الاحترافى فى نادى كوجالى سبور التركى وتنقل بين عدد من الأندية ثم لينتقل لأندرلخت البلجيكى وبعده ينضم للنادى الأهلى ومنه إلى الزمالك حيث اعتزل كرة القدم.

عماد متعب 33 هدفا

ولد عماد متعب لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر فى 20 فبريار 1983 في الشرقية وبدأ مسيرته الكروية في نادى بلبيس حتى سن 12 سنه ثم أنضم لناشئي النادي الأهلي في سن 13 عام ثم صعد للعب في الفريق الأول بالنادي الأهلي قبل أن تتم إعارته لمدة عام إلى نادي الاتحاد السعودي وعاد الى الأهلى من جديد ليستمر به حتى الأن وسجل متعب مع المنتخب 33 هدفا.

عمرو زكى 32 هدفا

ولد عمرو زكى إبريل 1983 فى المنصورة ولعب لنادى المنصورة أيضا و انتقل لنادي إنبي في موسم 2003 مقابل مبلغ كبير تخطى المليون ونصف جنيه مصرى، كلاعب لم يتخطى بعد سن العشرين عامًا، وتألق مع إنبي وبدأ بالظهور حتي قاده بالفوز ببطولة كأس مصر 2004-2005 ثم رحل بعد التألق مع منتخب مصر بأمم أفريقيا 2006 وتصفيات كأس العالم ليحترف فى لوكوموتيف موسكو الروسي لكنه عاد بسبب الطقس الغير مناسب الذي لم يتكيف معه ليتعاقد مع نادي الزمالك وانتقل من الزمالك إلى نادى ويجان أتليتك الإنجليزى قبل أن يعود للزمالك من جديد.

بدوى عبد الفتاح 30 هدفا

ولد عبد الفتاح في الثالث من أكتوبر 1940 في القاهرة وبدأ مشواره مع الكرة ناشئا في نادي الإسماعيلي قبل ان ينضم لنادي الترسانة عام 1957، واختير عبد الفتاح لاعبا بمنتخب مصر عام 1960 وشارك في عدد كبير من مباريات المنتخب المصري ما بين 1960 و1966. وشارك في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 1962 والتى نظمتها أثيوبيا وحصلت فيها مصر على المركز الثاني وحصل الكابتن بدوى عبدالفتاح على لقب هداف البطولة برصيد 3 اهداف مناصفة مع الاثيوبى ونجيستو ووركو

محمود الخطيب 28 هدفا

ولد محمود الخطيب في قرية قرقيره في مركز أجا بمحافظة الدقهلية عام 1954م حيث قضى سنوات طفولته، ثم انتقل إلى القاهرة ليبدأ مشواره مع اللعبة في صفوف ناشئي نادي النصر بمصر الجديدة، وفي عام 1971م انضم الخطيب إلى النادي الأهلي الذي فاز معه بالدوري المصري 11 مرة قبل أن يعتزل عام 1987م.