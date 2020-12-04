شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يقترب من المشاركة أساسياً مع الأهلي في نهائي الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينوى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، الدفع بطاهر محمد طاهر لاعب الفريق فى التشكيل الأساسي خلال مباراة طلائع الجيش، المُقرر لها الثامنة مساء غد، السبت، باستاد برج العرب في نهائي كأس مصر، ويرغب موسيماني فى الدفع بطاهر مع بداية المباراة بعدما حل بديلاً فى مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة.

وشارك طاهر محمد طاهر كبديل مع مطلع الشوط الثانى فى مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في نصف نهائي كأس مصر، والتى فاز فيها الأحمر بهدفين مقابل هدف، حيث حل طاهر بديلاً للأنجولي جيرالدو مع انطلاقة الشوط الثاني بمباراة الأتحاد.

موسيمانى يرغب فى الدفع بورقة جديد لتربك حسابات الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة طارق العشرى، الذى يرى موسيمانى أنه شاهد مباريات الأهلى الأخيرة وبنى خطته على ما شاهده، لذا فإنه يبحث عن أوراق بديلة لإرباك حسابات الجهاز الفنى الطلائع.

ويخوض الأهلي مساء اليوم مرانه على ملعب برج العرب استعداداً للمباراة المرتقبة التى يأمل فيها الأهلي بالفوز لحصد الثلاثية هذا الموسم بعدما توّج بالدوري ثم دوري أبطال أفريقيا.

على صعيد متصل، عقد موسيمانى جلسة خاصة مع طاهر محمد طاهر خلال الساعات الماضية، تحدث معه خلالها فى بعض الأمور الفنية، وحرص المدير الفنى خلال الجلسة على توجيه نصائح للاعب المُنضم حديثاً للأهلى قادماً من المقاولون العرب.

وطالب موسيمانى من طاهر محمد طاهر أن يكون فعّالاً على مرمى الخصم، وأن يحافظ على تركيزه وأن يستغل الفرص التى تُتاح له وأن يهتم بالجانب الدفاعى كبقية زملائه بالفريق.

ودخل طاهر محمد طاهر ضمن قائمة الأهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الثامنة من مساء غد السبت باستاد برج العرب في نهائي كاس مصر، وضم موسيماني قائمة بـ22 لاعباً في معسكر الأهلي لمواجهة الطلائع غداً، وهم : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وبدر بانون ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وناصر ماهر ومحمود وحيد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.