شكرا لقرائتكم خبر عن عنتر وكاسونجو والشيخ وجمعة.. انتقلوا للقطبين بـ"زفة" ورحلوا "يا مولاى كما خلقتنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحفل مواسم الانتقالات بصراعات متجددة بين قطبى الكرة المصرية، الأهلى والزمالك، دون توقف وهو ما يشعل الميركاتو وسوق اللاعبين بشكل دائم، فى ظل رغبة الناديين فى ضم أفضل العناصر التى تحقق الفائدة المنتظرة للفريق، خاصة أن كلا الفريقين يبحث عن اللاعب الجاهز الذى يمكنه حسم المباريات من أنصاف الفرص، لذا دخل الكثير من النجوم فى معركة القطبين بعضهم أثبت أنه كان جديراً بهذا الصراع والبعض الآخر لم يحظ بالتوفيق الذى يبرهن على مهاراته وقدراته الفنية.

"محمد عنتر، كاسونجو، صالح جمعة وأحمد الشيخ".. 4 لاعبين دخلوا قبل فترة ليست ببعيدة فى دائرة صراعات القطبين من أجل الحصول على خدمات كل منهم، قبل أن ينتهى بهم الأمر بين استغناء أو بيع نهائى خلال الميركاتو الجارى، دون أن يحقق أى منهم المردود المنتظر مع الأهلى والزمالك.

صالح جمعة

أسدل صالح جمعة الستار على رحلته مع النادى الأهلى، بعد قضاء ما يقرب من 5 سنوات داخل جدران القلعة الحمراء، وفسخ اللاعب عقده مع الأهلى بالتراضى. صالح جمعة من ناشئى فريق إنبى، انتقل لصفوف الأهلى فى صيف 2015 بعد انتهاء رحلة احتراف قصيرة فى نادى ناسيونال ماديرا البرتغالي، تصارع بعدها الأهلى والزمالك على ضمه.

وفي 22 يوليو 2015 أعلن الأهلى التعاقد مع صالح جمعة بعقد يمتد لمدة 5 سنوات، مقابل 7 ملايين جنيه لنادى إنبى ورغم أن صالح جمعة قضي خمس سنوات فى الأهلى وهى مدة كبيرة، إلا أن تأثيره مع الفريق كان قليلا للغاية ولم يترك "بصمات"، وشارك صالح جمعة مع الأهلي طوال المدة الماضية في 72 مباراة، سجل خلالها 12 هدفًا، وصنع 13 آخرين.

أحمد الشيخ

قبل خمس سنوات انضم أحمد الشيخ، هداف الدورى المصرى آنذاك ومصر المقاصة، إلى النادى الأهلى، بعد صراع قوى مع نادى الزمالك، شهد تهديد الأهلى بالانسحاب من الدورى فى حال قيد اللاعب بالقلعة البيضاء، ورغم ذلك لم يقدم الشيخ المردود المنتظر منه مع الفريق الأحمر، وبلغ إجمالى مشاركات الشيخ مع الأهلى حوالى 59 مباراة سجل خلالها 13 هدفاً وصنع 4 آخرين.

كاسونجو

بعد صراع مع الأهلى في موسم 2017، انضم الكونغولى كابونجو كاسونجو إلى نادى الزمالك قادماً من الاتحاد السكندرى بعد تألقه مع زعيم الثغر، وتسجيل 12 هدفاً وصناعة 3 فى أول مواسمه، إلا أن اللاعب لم يقدم المردود الأمثل مع القلعة البيضاء، وعلى مدار 3 مواسم مع الزمالك، شارك كاسونجو في 74 مباراة سجل خلالها 22 هدفاً وصنع 3، ليقرر النادى رحيله بعد أدائه المتراجع فى مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى خسرها الزمالك من الأهلى مؤخراً.

محمد عنتر

فى صفقة كبدت خزينة نادى الزمالك 15 مليون جنيه، انضم محمد عنتر إلى نادى الزمالك فى موسم 2017، قادماً من فريق الأسيوطى سابقاً، بعد صراع شرس مع الأهلى، كان قد تسبب فى رفع القيمة المادية للصفقة آنذاك، ووسط توقعات بمستقبل واعد للاعب مع القلعة البيضاء، تحطمت آمال الجماهير مع عنتر بمرور الوقت، فلم يشارك اللاعب سوى فى 33 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 5 آخرين لزملائه بالفريق، ليرحل فى النهاية إلى النادى المصرى.