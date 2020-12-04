الزمالك يستأنف تدريباته عصرغدٍ

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تدريباته عصر غدٍ السبت علي ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء ، وذلك عقب الراحة السلبية التي منحها البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريقللاعبين .
ومن المقرر أن ينتظم المغربي حميد أحداد لاعب الفريق في التدريبات غدا، عقب عودته من الاعارة للرجاء المغربي.
من جانبه، أكد عبدالحليم علي مديرالكرة بالفريق ، أنه علي ثقة في الجهاز الفني واللاعبين لتخطي هذة الفترة ، وأن الجميع يعلم قدر المسئولية الملقاة علي عاتقهم.. مضيفا أنه سيتم توفير كل سبل الدعم ، والمناخ المناسب ، من أجل أن يسير الفريق بشكل طيب خلال الفترة المقبلة.
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