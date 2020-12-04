تقدم محمد عبدالمنعم لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، باعتذار رسمي الي ادارة وجماهير النادي، عن الفترة التي قضاها خارج القلعة البيضاء .
أكد عبدالمنعم أن الفترة التي قضاها خارج نادي الزمالك جاءت لظروف معينة ، وأنه كان علي خطأ في تلك الخطوة التي قامبها مسبقا بتركه النادي الذي تربي فيه واخلص فيه وشجعه منذ نشأته .
واصل لاعب الزمالك قائلا: " لم العب أمام الزمالك بحماس ، وكل مصر علي علم أنني زملكاوي ، وانا من طلبت فسخ تعاقدي للرجوعالي بيتي الزمالك وجمهوره، الذي هو سببا رئيسيا فيما انا فيه " .
واختتم اللاعب تصريحاته متمنيا من الجميع دعم الفريق من أجل العودة لمنصات التتويج.
ومن المقرر أن يقدم محمد عبدالمنعم اعتذارا رسميا للجماهير الليلة على قناه نادي الزمالك.
كما يحسم المستشار محمد عطية المفوض بإدارة شئون كره القدم والألعاب الأخرى الموقف من اعتذار محمد عبد المنعم خلال الساعات المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر "شاهد.. عبدالمنعم "يقدم اعتذارًا لجماهير الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.