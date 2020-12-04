مهاب ياسر لاعب منتخب مصر لكرة السلة يسجل رقمًا قياسيًا أفريقيا

سجل مهاب ياسر لاعب منتخب مصر للشباب لكرة السلة رقمًا قياسيًا أفريقيا لبطولات أفريقيا للشباب خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراة غينيا مسا أمس.
وكسر مهاب ياسر الرقم القياسي لبطولات أفريقيا بتسجيله 42 نقطة في مباراة مصر وغينيا أمس .
وقاد مهاب ياسر منتخب السلة للناشئين تحت 18 عامًا للفوز علي نظيره الغيني بنتيجة ٦٨/٦٠ في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة أفريقيا المقامة حاليًا في مصر.
وقدم مهاب ياسر قائد منتخب السلة للناشئين مباراه ممتازة أمام غينيا ببطولهإفريقيا، ونجح في قيادة المنتخب للفوز، بتسجيله 42 نقطه من أصل 68 نقطه، في المباراة التي أقيمت بمجمع صالات ستاد القاهره الدولي.
وعلى مستوى العالم يعد والت شامبرلين الأكثر تسجيلا ب 100 نقطة في مباراة واحدة يليه كوبي براينت بـ 81 نقطة، ثم إلجين بايلور و ديفيد روبنسون بـ 71 نقطة.
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