حقق فريق "8د بنات" للكرة الطائرة بنادى سموحة فوزًا كبيرًا ومستحقًا على ضيفه فريق دلفى "ب" بنتيجة 1/4، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الإسكندرية للكرة الطائرة. 1/4، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الإسكندرية للكرة الطائرة. وأكد الفريق تفوقه بالفوز على فريق دلفى "ج" فى نفس البطولة. يقود الفريق فنيا إسلام عطيه، وإداري الفريق أيمن فوزي، وأخصائي الفريق أحمد عبدالحليم.

كانت هذه تفاصيل خبر طائرة بنات سموحه يهزم دلفى فى مبارتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.