زيدان يكشف موقف راموس من المشاركة مع ريال مدريد في مواجهة إشبيلية غدا

كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن موقف لاعب الفريق سيرجيو راموس من المشاركة في مباراة إشبيلية في الدوري غدًا .
ويحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نظيره إشبيلية على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" عند الساعة الخامسةوالربع مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني .
وقال زيدان في المؤتمر الصحفي للمباراة، إذا كان راموس جاهزاً فسيتواجد مع الفريق، الا أنني لا أريد للاعب بأن يشعربعدم الراحة ثم يؤذي نفسه، أتمنى أن يتعافى جميع المصابين بأسرع وقت ممكن.
وأوضح زيدان أن مباراة الغد ستكون صعبة للغاية خاصة وان إشبيلية فريق جيد وسيظهر قوة كبيرة خلال اللقاء ولكننا جاهزون وسنكون عند الموعد .
وأتم لدينا من الأوراق ما يمكننا من عبور المرحلة الراهنة واستعادة مكانة الفريق في الدوري سريعا .
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