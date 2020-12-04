جماهير النصر تساند عبد الرزاق حمد الله بعد معاقبته بسبب التخلي عن شارة القيادة

عاقبت إدارة نادي النصر السعودي المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، بدفع غرامة بعدما قام بالتخلي عن شارة القيادة للبرازيلي مايكون في وسط مباراة أبها بالدوري السعودي للمحترفين، وبات حمد الله ضمن الكلمات الأكثر بحثًا في جوجل، فيما دعمته جماهير النصر عبر موقع تويتر.

فقال العالمي الأول "النجم الجلاد عبدالرزاق حمدالله.. تهدأ الأمور ونرجع سويآ اقوياء.. جماهير العالمي تنتظر عودتك يا بطل".

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كتب حساب أخر " عبدالرزاق حمدالله.. لاعب قدم الكثير للنصر..

هذا الموسم بعد بطولة اسيا.. انخفض مستواه بعد الكرونا.. وزيادة في الوزن ونقص اللياقة.. مع الوقت وزيادة التمارين سيعود.. اكثر قوة و يعتلي صدارة الهدافين".

محمد العلياني كتب " برأيي عبدالرزاق حمدالله ممتعض من طريقة اللعب الجديدة وهي مطالبته باللعب خارج الصندوق والقيام بالادوار الدفاعية.. فيتوريا يريد سحب المدافعين ليتمكن أيمن يحيى من التسجيل وهي طريقة جيدة لكنها لاتنفع مع رأس حربة صريح مثل حمدالله تنفع مع محمد

السهلاوي الذي يجيد المساندة الدفاعية".

وافي علق " محبوب الجماهير النصراوية يجب أن يعود إلى سابق عهده لم لن نتخلا عن الهداف الأسطوري عبدالرزاق حمد الله بسبب ركلة جزاء او غيرها".

أما نايف فقال "لطالما كان مُحب للتحدي واللعب تحت الضغط من اصابة كانت بتنهي مسيرته الى هداف العالم واثق إلى أبعد حد برجعته من جديد وأقوى انفجاره مسألة وقت تتكلم انت عن عبدالرزاق حمدلله مازال والله مازال".

مشجع أخر للنصر قال "لطالما كان مُحب للتحدي واللعب تحت الضغط من اصابة كانت بتنهي مسيرته الى هداف العالم واثق إلى أبعد حد برجعته من جديد وأقوى انفجاره مسألة وقت تتكلم انت عن عبدالرزاق حمدلله مازال والله مازال".