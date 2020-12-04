أكد الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أن مستقبل ليونيل ميسي، قائد برشلونة، يحدده اللاعب نفسه.
أضاف كومان في مؤتمر صحفي خاص بمباراة برشلونة أمام قادشبأنه يتمنى انتهاء الحديث عن مستقبل ليونيل ميسي وسط التكهنات حول مصير الأرجنتيني.
وتابع: "إذا كان هناك شخص واحد عليهأن يقرر مستقبله، فهو ليو نفسه، نحن نعلم وضع ليونيل".
وواصل : "لا تستطيع السيطرة على التعليقات من خارج النادي وهي أيضًا لا تهمني، لكن التعليقات من الداخل لا تساعدنا في الحصول على راحة البال التي نحتاجها".
كانت هذه تفاصيل خبر كومان: ميسي من يحدد مستقبله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.