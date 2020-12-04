الدوري الانجليزي: ديربي شمال لندن يخطف الأضواء، توتنهام أم ارسنال؟

يريد مدرب توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو الأحتفاظ بسجله الرائع ضد آرسنال عندما يتواجهان على ملعب “وايت هارت لاين”، في ديربي شمال لندن الأحد ضمن مباريات المرحلة الحادية عشرة من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

وسيلعب توتنهام أمام ألفين من أنصاره بعد السماح بعودة عدد محدد في المدرجات في بعض المدن وذلك للمرة الأولى مارس الماضي وتفشي فيروس كورونا المستجد.

ولم يخسر مورينيو سوى مباراة واحدة من أصل 17 في مواجهة آرسنال على رأس الجهاز الفني لأندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام، كما أنه لم يخسر اي مباراة بيتية في أي مسابقة أمام “المدفعجية”.

ومنذ خسارته مباراته الأفتتاحية على أرضه أمام إيفرتون صفر-1، حافظ سبيرز على سجله خاليًا من الهزائم محليًا في تسع مباريات ويتصدر الترتيب بفارق الأهداف عن ليفربول حامل اللقب الموسم الماضي.

ويدخل توتنهام المباراة منتشيًا ببلوغه الدور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أوروبا إثر عودته من لاسك لينتس النمسوي بالتعادل 3-3، في مباراة غاب عنها هدافه هاري كين لإصابة طفيفة، لكن مورينيو أعرب عن أمله في أن يكون جاهزًا لخوض الدربي.

في المقابل، يعاني آرسنال كثيرًا حيث خسر 5 مباريات من أصل 10 خاضها حتى الان كان آخرها على أرضه أمام ولفرهامبتون 1-2 في الجولة الماضية.

سجل هدفين فقط في آخر ست مباريات، في ظل صيام هدافه الغابوني بيير إيميريك أوباميانج عن زيارة الشباك منذ هدفه من ركلة جزاء في مرمى مانشستر يونايتد أواخر أكتوبر. ويحتل أرسنال المركز الرابع عشر حاليًا.

وحقق آرسنال الخميس فوزًا معنويًا في الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن الدوري الأوروبي “يوروبا ليج” على رابيد فيينا النمسوي 4-1، في مجموعة ضمن صدارتها.

-آرتيتا ليس قلقًا من الإقالة-

وأكد مدرب آرسنال الإسباني ميكل آرتيتا الذي أحتفل هذا الأسبوع بذكرى مرور سنة على توليه مُهمة الإشراف على فريقه خلفًا لمواطنه أوناي إيمري بأنه لا يخشى الإقالة من منصبه بقوله بعد الخسارة أمام ولفرهامبتون وقال في هذا الصدد “في اليوم الذي قررت فيه دخول معترك التدريب، كنت مدركًا بأنه في أحد الأيام ستتم أقالتي أو أرحل عن النادي” مشيرًا إلى أنه “لست قلقًا بهذا الشأن”.

وأضاف “همي الوحيد هو إستخراج أفضل ما لدى اللاعبين، ان اقوم بتقديم افضل خدمات للفريق وتطوير نفسي”.

وتابع “أدرك جيدًا انه في هذه المهنة، ستتم إقالتي في أحد الأيام لكني لا أدري متى سيحصل هذا الأمر”.

ويستضيف ليفربول ولفرهامبتون على ملعب “آنفيلد” في مباراة سيفتقد فيها الأخير خدمات مهاجمه المكسيكي راؤول خيمينيز الذي خضع لعملية جراحية، إثر كسر في الجمجمة تعرض له خلال حادث أصطدام مع مدافع آرسنال البرازيلي دافيد لويز ولم تعرف المدة التي سيغيبها عن الملاعب.

وكان ولفرهامبتون تخلى عن جناحه البرتغالي دييجو جوتا إلى ليفربول مطلع الموسم الحالي مقابل 55 مليون دولار ونجح سريعًا في فرض نفسه في صفوف فريقه الجديد، بتسجيله 9 أهداف في أول 15 مباراة له في مختلف المسابقات، لدرجة بأنه بدأ ينافس جديًا على مركز أساسي له على حساب البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

وأشاد به مهاجم ليفربول السابق مايكل أوين ووصفه بأنه “أفضل تعاقد لهذا الموسم” بقوله لشبكة “بي تي” البريطانية “لم يكن احد يتوقع أن يتأقلم بهذه السرعة. لقد فاجأني بسرعته، كما أنه يسجل الأهداف بقدميه اليمنى واليسرى وبرأسه. لم يكن احد يتوقع أن يظهر علو كعبه بهذا الشكل”.

ويريد تشيلسي مواصلة الضغط على ثنائي الصدارة عندما يستضيف ليدز.

ويبدو أن مدرب فريق غرب لندن فرانك لامبارد نجح في ايجاد التوازن المطلوب بين الدفاع والهجوم والذي كان يفتقده الفريق في مطلع الموسم عندما تلقت شباكه الكثير من الأهداف.

وأبرز دليل على ذلك، دخول مرماه هدف واحد في آخر خمس جولات في الدوري المحلي ويعود ذلك الى التفاهم الكبير بين المدافعين الفرنسي كورت زوما والبرازيلي المخضرم تياجو سيلفا بالأضافة إلى تألق الحارس الجديد السنغالي أدوار مندي القادم إليه هذا الموسم من رين.

وفي أبرز المباريات الأخرى، يستضيف ويستهام يونايتد على الملعب الأولمبي في لندن مانشستر يونايتد في حين يلتقي مانشستر سيتي مع فولهام.