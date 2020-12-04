نبأ سار لمدرب الشباب السعودي بشأن مارتينيز

ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة أن البرتغالي فابيو مارتينيز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، بات متاحًا للعودة من جديد إلى التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن الجهاز الطبي منح البرتغالي بيدرو كايشينيا، المدير الفني للفريق، الضوء الأخضر للإستعانة بخدمات مارتينيز في التدريبات الجماعية قبل مواجهة القادسية المقررة مساء الأحد في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (دوري المحترفين السعودي).

وكان مارتينيز تعرض لإصابة في عضلة الحوض منعته من المشاركة مع فريقه خلال الجولات الماضية في الدوري.

من ناحية أخرى، وقعت إدارة نادي الشباب عقدي رعاية جديدة مع شركة “نصف مليون” لتأجير السيارات، كراع رسمي للفريق الأول في البطولة العربية، ومع مستشفى السعودي الألماني ليصبح راعيًا رسميًا للفريق الأول، وذلك استمرارًا لسلسلة من عقود الرعاية التي تبرمها إدارة النادي.