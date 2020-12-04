تفاديًا للصدمة.. مدرب مارادونا في كأس العالم 1986 لم يعلم بعد خبر وفاته

لازال المدير الفني الارجنتيني “كارلوس بيلاردو” لا يعلم أن دييجو مارادونا وافته المنية الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 60 عامًا.

ودرب بيلاردو مارادونا مع منتخب الأرجنتين، وفاز بكأس العالم 1986 في المكسيك معًا، وكذلك في إشبيلية في موسم 1992/93.

وكشف خورخي شقيق بيلاردو مؤخرًا، أن إخباره بالخبر المحزن قد يؤثر على صحته التي أصبحت مستقرة بعد أن غادر العيادة قبل أسابيع قليلة بعد السيطرة على المرض العصبي متلازمة “حكيم آدامز” ومع ذلك، يُقال إن بيلاردو يشاهد التلفزيون كثيراً وسيكتشف ذلك في مرحلة ما.

وقام المقربين من بيلاردو بقطع الكابل قائلين إن هناك مشاكل مع شركة التلفزيون، لذلك يقضي بيلاردو وقته في مشاهدة المسلسلات على منصة “Netflix” بدلاً من ذلك.

ونظرًا لأنهم يعتقدون أنه سيكتشف الخبر المحزن في النهاية، فقد أخبر خورخي “Cielo Sports” أن الخطط قيد التنفيذ لتوصيل الأخبار إليه برفق وبطريقة مناسبة تفادياً للصدمة.

وقال بيلاردو في تصريحات نقلتها الماركا: “[وفاة مارادونا] شيء سيكون أربعة أو خمسة أو عشرين يومًا في وسائل الإعلام وهذا يعقد الأمور لأن بيلاردو يشاهد التلفاز والعديد من المباريات” .

وتابع: “لقد تحدثت مع [أوسكار] روجيري وسوف يقابله مع اثنين أو ثلاثة من الصبية الآخرين [من الفريق الأرجنتيني عام 1986] ليرى كيف هو. سنرى كيف يتفاعل وماذا يحدث. دييجو كان يعني الكثير في حياته.”

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