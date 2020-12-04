اسطورة ريال مدريد يقدم دعمه لـ”زيدان” في ظل محنته

أعطى أسطورة ريال مدريد و المنتخب الاسباني “ايكر كاسياس” دعمه لزميله السابق زين الدين زيدان اذ يتعرض موقع الفرنسي كمدرب رئيسي في سانتياجو برنابيو لضغوط في الآونة الأخيرة.

ويحتل بطل إسبانيا حاليًا المركز الرابع في الدوري الإسباني ويتواجد خارج أماكن التأهل لمرحلة خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا قبل مباريات الجولة الأخيرة.

وكانت آخر نتائج ريال مدريد سلبية حيث تعرض للخسارة 2-1 على أرضهم أمام ألافيس في الدوري، في حين أن آخر مساعيهم الأوروبية شهدت هزيمتهم 2-0 على يد شاختار دونيتسك الأوكراني.

وقال كاسياس في تصريحات لصحيفة الآس الإسبانية: “لقد بدأنا المضي قدمًا. وبدأ الموسم للتو، ريال مدريد يعتمد على دوري ابطال اوروبا، والدوري الإسباني متكافئ تمامًا في الوقت الحالي. إنها سنة مختلفة تمامًا”.

وأضاف: “زيزو مدرب رائع. إنه صديق جيد وسيفعل كل ما في وسعه لرفع ريال مدريد إلى أعلى مستوى ممكن. لا يمكنك العيش في الماضي لكنه حصل على حقنا في الثقة به”.

ويبدو أن الكلمة ذات الإجماع في الشارع بالعاصمة الإسبانية هي أن شهر ديسمبر سيكون ذا أهمية محورية فيما يتعلق بما إذا كان زيدان سيحتفظ بمنصبه أم لا.

ويسافر ريال مدريد جنوبًا لمواجهة إشبيلية في نهاية هذا الأسبوع قبل مواجهة العنيد الألماني بوروسيا مونشنجلادباخ الذي يتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا ولا مفر لديهم غير تحقيق الفوز للتأهل دون إنتظار هدايا من إنتر ميلانو.

وبصرف النظر عن خمس سنوات مع بورتو البرتغالي، أمضى كاسياس كامل مسيرته المهنية التي استمرت 22 عامًا مع ريال مدريد، 16 منها قضاها كحارس مرمى لمنتخب إسبانيا.

وفاز كاسياس على مستوى النادي بخمسة ألقاب في الدوري الإسباني وثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا ولقبين في كأس ملك إسبانيا، من بين العديد من الألقاب الأخرى، ومع إسبانيا، كان جزءًا لا يتجزأ من الفريق الذي فاز ببطولتين أوروبيتين “يورو 2008 و يورو 2012” وكأس العالم 2010.

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