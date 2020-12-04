أخبار النصر| إعلامي يرفض الحديث عن أسطوانة التحكيم ودعم الهلال!

وجه الإعلامي الرياضي، محمد العميري، رسالة شديدة اللهجة إلى منسوبي نادي النصر عقب هزيمة الفريق من مضيفه أبها بهدفين مقابل هدف وحيد، في مباراة أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).

وقال العميري عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “النصر في دوامة (الهبوط) وسيخرجون .. من يقودون حملات التشكيك والمؤامرات الليلة وبكره وبعده ، ويتركون ايجاد الحلول وستتكرر اسطوانة التحكيم وظلم اللجان وان الهلال مدعوم.! مبروك لـ أبها حظا اوفر لـ النصر”.

وأضاف “نصيحة لكل النصراويين .. مشروع النصر لا يجب ان يتوقف، ومهما كانت الأخطاء والمشاكل تحلوا بالصبر وادعموا ناديكم. وتذكرو دائماً .. ان كثير من المشاريع بدأت من الصفر”.

وتقدم النصر أولا عن طريق أيمن يحيي في الدقيقة 19، فيما أحرز كارلوس ستراندبيرج هدفي أبها في الدقيقتين 55 و 70، وأضاع النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله فرصة التعادل للنصر بعد إهدار ركلة جزاء في الدقيقة 90.

بهذه النتيجة، توقف رصيد النصر عند 3 نقاط في المركز الخامس عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما رفع أبها رصيده إلى 7 نقاط في المركز الحادي عشر.

..