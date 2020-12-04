سوق الانتقالات| ميلان يعيد فتح المفاوضات مع شالكه من أجل مدافعه الدولي التركي

يستعد متصدر الدوري الايطالي “ميلان” لإعادة فتح باب المفاوضات مع نادي شالكه الألماني من أجل المدافع الدولي التركي “أوزان كاباك” بهدف التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة وسط اهتمام من أندية أوروبية أخرى.

وكان ميلان قريبا من البالغ من العمر 20 عام الصيف الماضي، لكن مطالب شالكه الألماني وكذا الصرف الذي أقدمت عليه إدارة الروسنيري جعلتهم يؤجلون الفكرة إلى يناير القادم.

ووفقاً لصحيفة “توتو سبورت الايطالية ” فإن كاباك رغم ظهوره القليل هذا الموسم (شارك في 4 مباريات فقط) إلا أن الدولي التركي الشاب متابع من قبل ليفربول الانجليزي ايضاً والذي يعاني من عديد الاصابات في خط الدفاع أبرزها الهولندي فيرجل فان دايك، إلا أن ميلان يبدو الأقرب للظفر بخدماته.

ويسعى ميلان إلى تعزيز فريق المدرب ستيفان بيولي في يناير القادم من أجل مواصلة المنافسة على الدوري الايطالي حيث يتصدر جدول الترتيب حالياً بفارق 5 نقاط عن الغريم التقليدي إنتر ميلانو و 6 نقاط عن حامل اللقب يوفنتوس.

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