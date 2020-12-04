أوندا ثيرو تفضح نوايا راموس بشأن مستقبله مع ريال مدريد

قال الصحفي “خوسيه رامون دي لا مورينا” في برنامج “الترانزيستور” على إذاعة “اوندا ثيرو” أنه في هذه اللحظة، يميل سيرخيو راموس إلى مغادرة ريال مدريد.

ويضيف الصحفي الاسباني، بالطبع يمكن أن ينتهي الأمر بسيرخيو راموس بالتجديد لكن الفكرة الحالية لقائد ريال مدريد مختلفة وهي المغادرة بنهاية عقده في يوليو 2021.

وذكر دي لامورينا أن راموس يتوفر حالياً على عروض مثيرة للاهتمام من الأندية الأوروبية، وهناك حديث عن باريس سان جيرمان وكذلك مقترحات من إيطاليا وإنجلترا، لهذا السبب، سيرجيو راموس يفكر الآن في المغادرة.

ويضيف صحفي أوندا ثيرو “الوضع يمكن أن يتغير وبعد ذلك سيكون هناك التجديد المعتاد مع سيرخيو راموس وشقيقه رينيه وجميع أفراد الأسرة من حوله”.

وتأتي هذه الأخبار وسط الكثير من الأقاويل حول مستقبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مع ريال مدريد، كما تستعتد إدارة النادي بقيادة الرئيس فلورنتينو بيريز، بدعوة اللاعبين لتخفيض جديد للأجور لتغطية خسائر فيروس كورونا.

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