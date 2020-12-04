شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يسدد مستحقات لاعبي اليد خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتفق مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار احمد البكري، مع لاعبي الفريق الأول لكرة اليد بالزمالك، بسداد دفعة من مستحقاتهم خلال أسبوع.
وأعلنت الشركة الراعية لنادي الزمالك، سدادها 50 مليون جنيه للنادي خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويستعد فريق اليد، لاستئناف مسابقة الدوري الجديد، وكذلك استكمال المباراتين المتبقيتين من الموسم الحالي.
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