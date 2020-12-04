شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يربط لائحة الزمالك بترتيب الفريق في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفع البرتغالي، جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، توصيته بشأن لائحة الفريق للموسم الجديد إلى لجنة الكرة.

واقترح باتشيكو، ان ترتبط اللائحة بترتيب الفريق في جدول مسابقة الدوري، بحيث تكون المكافآة تصاعدية في حالة اعتلاء مراكز مقدمة، ومنخفضة في حال تراجع ترتيب الفريق.

وينتظر ان تناقش لجنة الكرة، اللائحة مع مجلس الإدارة، منتصف الأسبوع المقبل، تمهيداً لإعتمادها قبل انطلاق الدوري.