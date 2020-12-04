شكرا لقرائتكم خبر عن «كهربا» يتلقى تحذيرًا من مدرب الأهلي قبل نهائي الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجتمع بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بمحمود كهربا، لاعب الفريق، لتحذيره من الرعونة داخل الملعب واستعجاله في ترجمة الفرص التي تُتاح له إلى أهداف. وطالبه المدير الفنى بضرورة التركيز فقط فى كيفية التعامل مع الكرة داخل مرمى المنافسين ومساعدة زملائه على التسجيل، وذلك بعدما تحفظ «موسيماني» على طريقة اللاعب خلال مشاركاته الأخيرة، التى تسببت في إهداره الفرص، كما شدد المدرب على اللاعب بضرورة الالتزام والتعامل بهدوء خلال تواجده على دكة البدلاء لتجنب تشتيت الانتباه، بجانب الالتزام بالتعليمات حتى يتجنب العقوبات.

ويختتم الفريق تدريباته، اليوم الجمعة، لمواجهة طلائع الجيش، السبت، فى نهائى كأس مصر، ويُنتظر أن تتضمن تدريبات اليوم مراجعة الخطة وتصويب الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون مؤخراً.