اتحاد الكرة يعلن عن حكم نهائي الكأس بين "الأهلي والطلائع"

استقرت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج، اليوم الجمعة، على إسناد نهائي كأس مصر إلى الحكم محمد الحنفي، والذي يجمع بين فريقي الأهلي أمام طلائع الجيش، مساء غد السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.



ووقع الاختيار على محمد الحنفي لإدارة نهائى كاس مصر بعد غيابه عن الدور قبل النهائي للبطولة التي أدار فيها محمد معروف مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، بينما أدار محمود البنا مباراة الزمالك والطلائع.



من جانبها، أعلنت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، حصول بطل كأس مصر على مليون و500 ألف جنيه من بين الأهلي والطلائع. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر



ويلتقي الأهلي نظيره طلائع الجيش، في تمام الثامنة من مساء غد السبت، على ستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في مواجهة نهائي كأس مصر لموسم 2019-2020.



وتأهل الأهلي للمباراة النهائية على حساب الاتحاد السكندري بفوزه عليه 2-1، بينما تأهل الجيش عقب فوزه على الزمالك 3-1، بعد أن امتدت المباراة للوقت الإضافي، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق لقب الكأس وجمع الثلاثية هذا الموسم بعد بطولتي الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا، كما يطمح الفريق في استغلال تفوقه الكاسح على الطلائع في مواجهة الغد لانتزاع اللقب.

والتقى الأهلي نظيره طلائع الجيش، من قبل، في 28 مباراة بالدوري وكأس مصر، ونجح أبناء القلعة الحمراء في تحقيق الانتصار خلال 23 مناسبة، وتعادل الفريقان في 5 مواجهات، وأحرز الأهلي 61 هدفا، بينما أحرز الطلائع 13 هدفا.



ولم يلتق الأهلي بطلائع الجيش إلا مرة واحدة في كأس مصر، وكانت في نسخة موسم 2006- 2007 حيث واجه الأهلي طلائع الجيش في الدور ربع النهائي، وانتهت المباراة بفوز الأهلي 3-1، وسجل ثلاثية الأهلي وقتها محمد أبو تريكة "هدفين"، والأنجولي فلافيو، بينما أحرز هدف طلائع الجيش، مهاجمه سامح العيدروسي.