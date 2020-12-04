موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي الكأس.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

عشاق الكرة المصرية، على موعد مع مباراة قوية، بين الأهلي وطلائع الجيش، في الثامنة مساء غدا السبت، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في نهائى بطولة كأس مصر، لموسم 2019 / 2020.

وتأهل الطلائع على حساب الزمالك بعدما فاز عليه بنتيجة 3 / 1، فيما تأهل المارد الأحمر على حساب الاتحاد السكندرى بعد تحقيق الفوز بنتيجة 2 / 1.

كما تأكدت مواجهة الأهلي لفريق طلائع الجيش في مباراتين الأول بنهائى كأس مصر، والثانية في السوبر المصري.

وتنص اللائحة على إقامة السوبر المصري بين بطل الدوري وهو الأهلي وبين بطل كأس مصر، وفي حالة فوز فريق واحد بالدوري والكأس، اللائحة تنص وقتها على مواجهة بطل الدوري لصاحب المركز الثاني لكأس مصر.

يذكر أن طلائع الجيش سيشارك في نهائي الكأس لأول مرة في تاريخه، فيما حصد الفريق الأحمر البطولة 36 مرة.

قائمة الأهلي

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش.

وشهدت القائمة تواجد محمد شريف بعدما أعلن اللاعب عن سلبية المسحة التي خضع لها عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في المقابل غاب وليد سليمان وأليو ديانج عن التواجد بسبب استمرار إصابتهما بالفيروس.

وجاءت قائمة الأهلي والمكونة من 22 لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: بدر بانون - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول - محمود وحيد - محمد هاني - أيمن أشرف.

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد شريف - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر - جيرالدو - محمود عبد المنعم "كهربا" - حسين الشحات - ناصر ماهر.

خط الهجوم: مروان محسن - صالح محسن.

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: صلاح محسن.

القناة الناقلة

تذاع المباراة حصريا على قناة أون تايم سبورت.