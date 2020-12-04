شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير فرج: سيناريو مفاوضات أمير توفيق مع زيزو "مايصدقوش عيل صغير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض أحمد سمير فرج، نجم الأهلى والزمالك والإسماعيلى السابق، فكرة الاقتناع بوجود تفاوض بين أحمد سيد زيزو نجم الزمالك والنادى الأهلى مثلما تردد فى الساعات الأخيرة، مؤكداً أن هذا الأمر لا يعدو سيناريو لا يستطيع "عيل صغير تصديقه".

وكتب أحمد سمير، فرج عبر حسابه على فيس بوك، "بصرف النظر إن زيزو من أجمد اللاعيبه فى مصر ماشاء الله .. بس هو أمير توفيق مش قادر يخلى حد من صحابه وأصحاب زيزو ياخد رأيه فى الانتقال للأهلى، وكمان أمير مستحيل يكلمه على طول من غير ميخلى حد يعرفه الأول، أنا كل بفرض أن الأهلى عايزه بس اللى هيموتنى إن الناس كلها عرفت قال أيه فى المكالمه وقفل السكه فى وشه ومدة المكالمه سيناريو أصغر عيل صغير ميصدقوش واصلاً ده محصلش ده لو نادى درجه رابعه هيخلى اى وكيل يكلمه على انه من طرف النادى الاهلى ده لو افترضنا ان الاهلى عايزه فعلاً .. كل ده ملوش علاقه بإن زيزو من افضل اللاعيبه فى مصر حالياً".

وعلق أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى عن الأنباء التى تتردد عن تفاوض الأهلى مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، من أجل التعاقد معه خلال الفترة القادمة، بعد الأمور المختلفة التى دارت حول هذا الأمر قائلا عبر حسابه على تويتر: "بلاش تكذبوا الكذبة وتصدقوها، يا ريت كل مسؤول أو إعلامى يتحمل مسؤولياته ويكون داعم بجد لنبذ التعصب.. الانتصارات بتكون فى الملعب مش مجرد بطولات زائفة على السوشيال ميديا .. استقيموا يرحمكم الله".

ونفى عدلى القيعى مستشار التسويق بالنادى الأهلى دخول أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء فى مفاوضات مع أحمد سيد زيزو نجم الزمالك ومنتخب مصر للانتقال الى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وقال عدلى القيعى خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملك وكتابة" المذاع عبر قناة الأهلى الفضائية: "تواصلت مع أمير توفيق وتحدثت معه عن حقيقة الاتصالات التى قام بها مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك لضمه الى صفوف القلعة الحمراء".

أضاف عدلى القيعي: "أمير توفيق نفى تماماً فكرة الاتصال أو التواصل مع أحد سيد زيزو نهائياً وقال لا أعلم ممن يأتون بهذه الأخبار"، ووصف عدلى القيعى الشائعة بأنها تهدف الى اثارة البلبلة بين الناديين حتى أن أيمن يونس رئيس اللجنة الفنية تحدث بالأمس عن إمكانية دخوله فى مفاوضات مع لاعبى الأهلى بالرغم من أنه لم يتأكد من صحة الأحاديث التى يتم تداولها.

وهدد أيمن يونس رئيس لجنة الكرة فى الزمالك أى ناد يحاول الاقتراب من لاعبى الفريق الأبيض والتفاوض معهم وقال أيمن يونس الخميس: "أى ناد سيحاول التفاوض مع لاعب من الزمالك سنرد عليه بالتفاوض مع جميع لاعبيه"، وتابع "الزمالك يحترم جميع الأندية لكننا لن نسمح لأى ناد مهما كان محاولة استغلال الظروف الحالية لإحداث هزة فى استقرار الفريق".



