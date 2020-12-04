لاعب الزمالك ينتقل للبنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أعلن أسامة فرحات وكيل أعمال النيجيري معروف يوسف لاعب الزمالك، عن انتقال موكله إلى صفوف البنك الأهلي الصاعد حديثاً لدوري WE المصري.

وأضاف فرحات من خلال تصريحات لمصراوي اليوم الجمعة، أن اللاعب وقع على عقد انتقاله لفريق البنك الأهلي لمدة عامين.

وقال فرحات: "هناك بند في العقد يسمح لنادي الزمالك باستعادة خدمات اللاعب في أي فترة انتقالات مقابل دفع مبلغ 300 ألف دولار."

وخاض معروف يوسف الموسم الماضي بألوان المقاولون العرب قبل أن تنتهي الإعارة بنهاية الموسم المنتهي مؤخرًا.

معروف يوسف بدأ مشواره مع الكرة المصرية منذ يناير 2011 عندما انضم إلى اتحاد الشرطة قادمًا من كوارا يونايتد النيجيري وانضم للزمالك في 2014 ليخوض أفضل فتراته مع الكرة المصرية.

صاحب الـ27 عامًا، فاز مع الزمالك بلقب دوري ممتاز وثلاثة ألقاب كأس مصر بالإضافة إلى سوبر مصري.