محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:
في حلقة جديدة من برنامج "نجوم الفانتازي"، قال أحمد حسام "ميدو" إنه شعر في الدقائق الأخيرة لمواجهة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بأن المباراة تسير في اتجاه فوز الأهلي.
وأضاف ميدو خلال تواجده بصحبة حازم إمام وسيف زاهر أن الأهلي لم يفز بدوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك لأسباب كروية فقط، بل لأمور أخرى متعلقة بأجواء الفريق خارج الملعب.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ميدو: الأهلي لم يفز على الزمالك لأسباب كروية فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.