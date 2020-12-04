بالفيديو.. ميدو: الأهلي لم يفز على الزمالك لأسباب كروية فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

في حلقة جديدة من برنامج "نجوم الفانتازي"، قال أحمد حسام "ميدو" إنه شعر في الدقائق الأخيرة لمواجهة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بأن المباراة تسير في اتجاه فوز الأهلي.

وأضاف ميدو خلال تواجده بصحبة حازم إمام وسيف زاهر أن الأهلي لم يفز بدوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك لأسباب كروية فقط، بل لأمور أخرى متعلقة بأجواء الفريق خارج الملعب.