البنك الأهلي يتعاقد مع معروف يوسف لمدة موسمين

تعاقد النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الفريق بنادي الزمالك والذي انتهت إعارته للمقاولون العرب،مع نادي البنك الأهلي لمدة موسمين.
وكان الزمالك استغنى عن اللاعب في الفترة الأخيرة بسبب عدم تواجد مكان لهبقائمة اللاعبين الاجانب بعد قيد كل من التونسيين فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي والثلاثي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد اوناجم وحميد أحداد.
وضم نادى البنك العديد من اللاعبين بعد الصعود للدورى الممتاز، وهم "فادي فريد لاعب أسوان، وأحمد ياسر، وبهاء مجدي من المصري، وموسى ديوارا " الإنتاج الحربي"، وأحمد ياسين" المقاصة"، ومحمد كوفي "سموحة"، وعاصم صلاح، ظهير أيسر نادي طلائع الجيش، وشادي رضوان، ومحمد فخري لاعبي الأهلي".
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