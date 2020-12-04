وزير الرياضة يشيد بمهرجان أعياد الطفولة

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الجمعة، أن المهرجان يمثل أحد أهم أدوات وزارة الشباب والرياضة للتواصل مع أطفال العالم وخلق أجواء من التفاهم وتبادل الخبرات مع مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال حضور وزير الرياضة، لـ ختام فعاليات مهرجان أعياد الطفولة الذى نفذته الوزارة تحت شعار " أطفال العالم يلتقون.. مصر قلب الدنيا"، بمشاركة 1500 طفل من 30 دولة للمرحلة السنية من 12إلى 17 سنة، وذلك عبر الفيديو كونفرانس فى الفترة من 26 نوفمبر حتى 4 ديسمبر.

وأشار وزير الرياضة، إلى أهمية التوسع خلال الفترة المقبلة

فى عقد مزيد من اللقاءات والأحداث التى تجمع بين نشء وشباب مصر مع نظرائهم من مختلف دول العالم لتوثيق أواصر التعاون والعلاقات المشتركة وإكسابهم مزيد من الخبرات وتعريفهم وانفتاحهم على مختلف الثقافات من جميع دول العالم .

وتضمنت فعاليات المهرجان مجموعة مختلفة من الفعاليات الافتراضية كعروض للفرق المشاركة من مختلف دول العالم ومجموعة من الورش الفنية والثقافية فى الموسيقى والغناء والاداء الحركة والانشطة الرياضية والندوات التوعوية، وذلك من خلال قيام الفرق المشاركة بإرسال

الفيديوهات الخاصة بها عبر البريد الإلكترونى للمهرجان والتى استقبلها فريق من شباب المتطوعين وتم عرض تلك الفيديوهات والأعمال على صفحة المهرجان وفقًا لجدول معلن؛ إذ تولت بعد ذلك لجنة تحكيم دولية من 5 محكمين من دول مختلفة على رأسهم عضو من مصر لاختيار أفضل 3 أعمال لتحديد المركز الاولى الفائزة، وسيحصل جميع المشاركين مم مختلف دول العالم على شهادة مشاركة معتمدة.

ويعد هذا المهرجان العالمى واحد من أهم المناسبات التى يتم تنفيذها لهذه المرحلة العمرية فضلًا عن عدد المشاركين والدول الحريصة على المشاركة بالمهرجان، إذ شهدت فعاليات المهرجان العام الماضى ردود فعل إيجابية فى مختلف وسائل الإعلام العالمية خصوصًا فيما يتعلق برسالة السلام من أطفال العالم والتى تم بثها من مصر.