كشف كريستيانو جينتولي مدير نادي نابولي الإيطالي أنهم بصدد تجديد عقد مدربهم جينارو جاتوزو.
أكد جينتولي في تصريحاته لـ شبكة سكاي سبورتس إيطاليا:" جاتوزو يناسبنا
وتابع:" يتم الأن المفاوضات وتبادل العقود ، وصلنا لإتفاق والأوراق كتبت، لا أظن أن هناك مشكلة على الإطلاق".
وكان جاتوزو قاد نابولي في الموسم الماضي، في 44 مباراة فاز في 26 منها وخسر 13.
كانت هذه تفاصيل خبر نادي نابولي الإيطالي: سنجدد عقد جاتوزو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.