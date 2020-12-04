‎أحمد ناجي : من رحلوا عن الأهلي أخيرًا فضلوا المال عن التاريخ والبطولات

علق أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى نادي سموحة حاليًا ومدرب منتخب مصر سابقًا، على رحيل عدد من اللاعبين في صفوف النادي الاهلي خارج صفوف القلعة الحمراء.

‎وقال أحمد ناجي في تصريحات عبر برنامج

"نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " من رحلوا عن الأهلي أخيرًا فضلوا المال عن التاريخ والبطولات".‎وتابع: "أتمنى أن تكون نهاية مسيرتي في الملاعب كما حدث مع الراحل ثابت البطل



‎وواصل أحمد ناجي ": "الأهلي ليس في حاجة للتعاقد مع حراس مرمي جدد".

‎وأوضح: "الأهلي يمتلك حراس على أعلى مستوى سواء محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير إضافة لامتلاكه مواهب قوية في قطاع الناشئين".