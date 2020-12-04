علق أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى نادي سموحة حاليًا ومدرب منتخب مصر سابقًا، على رحيل عدد من اللاعبين في صفوف النادي الاهلي خارج صفوف القلعة الحمراء.
وقال أحمد ناجي في تصريحات عبر برنامج
وتابع: "أتمنى أن تكون نهاية مسيرتي في الملاعب كما حدث مع الراحل ثابت البطل
وواصل أحمد ناجي ": "الأهلي ليس في حاجة للتعاقد مع حراس مرمي جدد".
وأوضح: "الأهلي يمتلك حراس على أعلى مستوى سواء محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير إضافة لامتلاكه مواهب قوية في قطاع الناشئين".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد ناجي : من رحلوا عن الأهلي أخيرًا فضلوا المال عن التاريخ والبطولات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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