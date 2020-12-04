محمود الخطيب يحضر نهائي الكأس لتحفيز اللاعبين على الفوز

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحضر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، نهائي كأس مصر، غدًا السبت، أمام طلائع الجيش، على ملعب برج العرب بالإسكندرية من أجل دعم لاعبي الأهلي، رفقة أعضاء مجلس النادي، في ظل رغبته بالتتويج بالثلاثية هذا الموسم بعد الفوز بلقبي الدوري ودوري أبطال أفريقيا.
وينوى الخطيب، السفر اليوم إلى الإسكندرية للتواجد بجوار الفريق قبل ساعات من النهائى لتشجيع اللاعبين على الاجتهاد والاطمئنان على أحوال الفريق من بيتسو موسيمانى المدير الفني .
ويخوض الأهلي، مواجهة مهمة أمام طلائع الجيش، على ملعب برج العرب في نهائي كأس مصر، من أجل اقتناص اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ موسم (2016-2017)
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