شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رهان طلائع الجيش أمام الأهلي في نهائي الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يراهن طارق العشري المدير الفنى لطلائع الجيش فى مباراتة أمام الأهلى المقررة غدا السبت فى نهائى كاس مصر على خبرات بعض لاعبيه لتجاوز عقبة الأهلي وتحقيق اللقب على رأسهم عمرو جمال المعار من الأهلي والحارس محمد بسام وأحمد سمير بجانب نشاط مهند لاشين وناصر منسي.

وقال أحمد مهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش في تصريحات تليفزيونية إن فريقه لا ينظر للأسماء وكل هدفه تحقيق عرض جيد وحصد لقب الكأس متمنيا التوفيق مثلما حدث في لقاء الزمالك.

الطلائع أبرم عدة صفقات مميزة لتدعيم صفوفه على رأسهم عمرو مرعي وحسين السيد وتوني جوميز وغيرهم من اللاعبين الموهوبين.