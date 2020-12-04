شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الناشئين بالاهلى ينظم ورشة عمل لمدربي فرق البراعم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام التشيكي مايكل بروكيش، المدير الفني لقطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتنظيم ورشة عمل لمدربي فرق البراعم، من أجل رفع مستوياتهم الفنية وتثقيفهم بشكل أكبر. اشتملت ورشة العمل على محاضرات عملية بالكرة في الملعب، وأعقبتها محاضرات نظرية تحدث خلالها بروكيش عن كيفية تلقين اللاعبين الصغار التعليمات في الملعب وتحفيظهم الجمل التدريبية والتكتيكية. وتأتي ورشة العمل ضمن خطة تطوير قطاع الناشئين، والاهتمام برفع مستويات اللاعبين والمدربين على حد سواء، مما يسهم في تحقيق الاستفادة المرجوة، ويقود ناشئي الأهلي لمواصلة تحقيق البطولات والإنجازات. الوضع في مصر

اصابات 117,156

تعافي 103,082

وفيات 6,713

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