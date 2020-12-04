شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرصد مليون و500 ألف جنيه مكافأة بطل كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رصد مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مبلغ مليون و 500 ألف جنيه لبطل كأس مصر في المباراة المقرر لها غدا السبت والتي تجمع الأهلي و طلائع الجيش غدا باستاد برج العرب بالإسكندرية .

وأكد وليد العطار المدير التنفيذي باتحاد الكرة أن الفائز بالمركز الأول لكاس مصر سيحصل علي مليون و ٥٠٠ ألف جنيه بينما لا يحصل صاحب المركز الثاني علي أي مكافآت مالية.

في سياق مغاير يدخل فريق الكرة بالأهلي اليوم ، الجمعة، معسكر مغلق استعداداً لخوض نهائي كأس مصر المقرر لها الثامنة من مساء غداً السبت بإستاد برج العرب أمام طلائع الجيش ويخوض الأحمر مرانه الأخير اليوم على ملعب التتش بالجزيرة ثم يعلن بهده الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قائمة الفريق التى ستتجه للأسكندرية من أجل خوض اللقاء المرتقب الذى يتطلع الاهلي للفوز به من أجل حصد البطولة الثالثة هذا الموسم بعد الفوز بالدوري وأفريقيا.