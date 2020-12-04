شكرا لقرائتكم استمرار إيجابية مسحة كورونا لهداية ملاك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثبتت نتيجة مسحة كورونا الثانية ، التي خضعت لها هداية ملاك لاعبة منتخب مصر للتايكوندو ، و المصابة بفيروس كورونا ،إيجابية العينة الخاصة بها ، على أن، تستمر في العزل الصحى ، و الخضوع للبروتوكول العلاجى ، مع غيابها عن معسكر المنتخب الذى يمقام غدا لحين تمام شفاؤها ، و تحول المسحة من ايحابية الى سلبية حيث تخضع بعد عدة أيام لمسحة جديدة .

في المقابل تحولت مسحة عبد الرحمن وائل لاعب المنتخب إلى سلبية ، و تم التأكد من شفاؤه تمام ، ومن المقرر أن ينضم لمعسكر المنتخب الذى يقام غدا ، في إطار الاستعداد للبطولات الفترة المقبلة .

كان الثنائى تعرضا للإصابة داخل المعسكر وحصلا على راحة من الجهاز الطبى، وخلال الإجازة المرضية أصيبا بالفيروس، وهما خارج تدريبات المنتخب، وفى منزلهما، بعيدا عن باقى اللاعبين، فتم عمل مسحة كورونا بالمركز الأولمبى للاعبى ولاعبات التايكوندو للتأكد من سلامتهم مع منحهم راحة 72 ساعة على أن يعودا إلى المعسكر بالمركز مرة أخرى بعد غد الثلاثاء.

وتعرض اللاعب عبد الرحمن وائل فى ظل عمله كطبيبا ، بينما أصيبت هداية خلال الراحة التى حصلت عليها من المعسكر .

وأصدر اتحاد اللعبة بيانا رسميا جاء فيه ..عد التأكد من إصابة كل من اللاعب عبد الرحمن وائل و اللاعبة هدايا ملاك بفيروس كورونا

طالب الاستاذ عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو كل من لجنة الكورونا و اللجنه الفنيه بالإتحاد بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعلاج و متابعة حالة الاعبين و أيضا إجراء الفحوصات الطبية للتأكد من سلامة باقي اللاعبين و الأجهزة الفنية و الإدارية و الطبية للمنتخب قبل إستمرار المنتخب في تدريباته حفاظا علي سلامة الجميع