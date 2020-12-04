شكرا لقرائتكم النحاس يحاضر لاعبي المقاولون في السادسة قبل موقعة أرتا سولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد عماد النحاس، المدير الفنى لفريق المقاولون ، محاضرة فنية للاعبى الفريق داخل معسكرهم المقام بالجبل الأخضر فى السادسة مساءً قبل التوجه إلى استاد عثمان أحمد عثمان لخوض مباراتهم أمام فريق أرتا سولار بطل جيبوتى والتى تنطلق فى الثامنة مساءً بإياب الدور التمهيدى الأول لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويركز النحاس على استعراض أبرز نقاط القوة والضعف فى الفريق الجيبوتى وطريقة اللعب قبل أن يعلن التشكيل الرسمى للمباراة، مع منح كل لاعب التعليمات الفنية اللازمة مع أكثر من خطة بديلة من أجل تحقيق الفوز لتكون بداية قوية لذئاب الجبل فى طريق البطولة التى يسعي لحصدها لاستعادة أمجاد المقاولون العرب.

وحذر عماد النحاس لاعبى المقاولون من التهاون أمام سولار والاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب، مشدداً على ضرورة تحقيق الفوز فى تلك المباراة لضمان التأهل إلى دور الـ 32 دون الدخول فى حسابات، كما شدد النحاس على ضرورة الإغلاق الجيد على مراكز القوة فى الفريق الجيبوتى المتمثلة فى أليكس سونج لاعب برشلونة السابق.

وعقد محسن صلاح رئيس النادى وكذلك محمد عادل عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفريق، جلسات تحفيزية مع لاعبى المقاولون، من أجل دعمهم معنوياً لمواصلة العروض القوية فى أفريقيا واستعادة التاريخ المشرف لذئاب الجبل بعد غياب اتمر لـ 15 عاماً عن التمثيل الأفريقى منذ موسم 2005.

وكان المقاولون قد دخل فى معسكر مغلق مساء الخميس استعداداً للمباراة المرتقبة عقب ظهور نتائج المسحة الطبية لكورونا، ويدرس النحاس منح الفرصة لعدد من الصفقات الجديدة فى اللقاء المرتقب بحسب سير المباراة، مثلما حدث مع أحمد داودا فى مباراة الذهاب، ويكفى المقاولون أن يتعادل بأى نتيجة مع سولار ليتأهل إلى الدور التمهيدى الثانى، حيث يواجه ذئاب الجبل النجم الساحلى التونسى.