شكرا لقرائتكم موسيمانى يجتمع مع طاهر محمد طاهر قبل مباراة الأهلى ضد طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع طاهر محمد طاهر لاعب الفريق خلال الساعات الماضية تحدث معه خلالها في بعض الأمور الفنية وحرص المدير الفني خلال الجلسة على توجيه نصائح للاعب المُنضم حديثاً للأهلي قادماً من المقاولون العرب.

وشارك طاهر محمد طاهر مع الأهلي للمرة الأولى في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في نصف نهائي كأس مصر والتي فاز فيها الأحمر بهدفين لهدف حيث حل اللاعب بديلاً مع إنطلااقة الشوط الثاني بديلاً للأنجولي جيرالدو.

وطالب موسيماني من طاهر محمد طاهر أن يكون فعّالاً على مرمى الخصم وأن يحافظ على تركيزه وأن يستغل الفرص التي تُتاح له وأن يهتم بالجانب الدفاعي كبقية زملاؤه بالفريق.

ودخل طاهر محمد طاهر ضمن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الثامنة من مساء غداً ، السبت، بإستاد برج العرب في نهائي كاس مصر.

وضم موسيماني قائمة بـ22 لاعباً في معسكر الأهلي لمواجهة الطلائع غداً ، وتضم القائمة ، كلاً من : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وبدر بانون ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وناصر ماهر ومحمود وحيد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.