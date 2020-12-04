شكرا لقرائتكم مسحة ثانية لمدرب ناشئات السلة بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع شريف عزمى مدرب منتخب ناشئات السلة تحت 18 سنة لمسحة كورونا ، ثانية بعد الإشتباه في إصابته ، حيث ظهرت عليه الأعراض بعد مباراة المنتخب أمام مالى في افتتاح البطولة الأفريقية التي تستضيفها مصر ، و تستمر حتى 9 ديسمبر الجارى .

ومن المقرر أن يخضع إلى المسحة أيضا فريدة تامر لاعبة المنتخب، والتي شاركت في مباراة الأمس أيضا ، والتي انتهت بهزيمة المنتخب بنتيجة 36/64 .

ويتولى القيادة الفنية لمنتخب الناشئات، شريف عزمي مديرا فنيا، ويعاونه مصطفي هدهود ومصطفي فكري وماجد سلامة وأحمد الجزار.وتترأس البعثة رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

ويشارك في البطولة منتخبات مالي والسنغال وغينيا، ومصر المستضيفة، على مستوى الناشئين ، وفيما يخص الناشئات فتضم البطولة مصر والسنغال ومالي ، و من المقرر ان يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في البطولة لكأس العالم لكرة السلة.

ويتولى إدارة البطولة محمد فتحي وخالد القوصي، عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.