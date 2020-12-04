شكرا لقرائتكم 5 معلومات عن محمد عادل لاعب وسط الإسماعيلي الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعد مركز خط الوسط هو الأساس الذى يعتمد عليه جميع المدربين حاليا للسيطرة على المباراة والإستحواذ على الكرة لذلك يتطلب من اللاعبين التحلى بالقوة الدفاعية واللياقة البدنية والذكاء التكتيكيى بالاضافة الى القدرة على التمرير بشكل سليم، ونجح مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان فى التعاقد بصفة رسمية مع محمد عادل لاعب خط وسط الإنتاج الحربى خلال فترة الإنتقالات الجارية.

وأوصت لجنة التعاقدات التى يترأسها المهندس إبراهيم عثمان بضم لاعب الوسط صاحب الــ25 عاما نظرا لمستواه المميز وإجادته اللعب بأكثر من مركز ، وفى ظل ترحيبه بإرتداء قميص الدراويش باعتباره أحد أعرق الأندية فى مصر والقارة السمراء .

وتسلم مسئولو الدراويش الإستغناء الخاص باللاعب بعد اتمام المفاوضات بنجاح مع مجلس إدارة الإنتاج الحربى ، حيث من المقرر أن ينضم عادل لتدريبات الدراويش اعتبارا من الأيام القليلة المقبلة.

-محمد عادل من مواليد 29 سبتمبر 1995 (25) عاما.

-انضم لصفوف الإنتاج الحربى منذ موسمين قادما من فريق ايسكو بالقسم الأدنى.

-لعب 48 مباراة بالدورى حيث شارك فى 34 لقاء بشكل أساسى و14 مواجهة من مقاعد البدلاء.، وبلغ اجمالى عدد الدقائق التى لعبها 2477 دقيقة.

الجانب الهجومى

-سجل هدفين وصنع مثلهما ومهد 9 فرص حقيقة ، كما قام بعمل 39 مراوغة ناجحة بجانب 14 عرضية صحيحة من الجانبين الأيمن والأيسر وقام بــ23 تسديدة بعيدة المدى.

الجانب الدفاعى

-نجح فى قطع الكرات من المنافس فى 110 مرة وحصل على 45 خطأ من جانب المنافسين وارتكب 46 خطأ تجاه المنافسين مع انقاذ 6 فرص حقيقة من المنافس.