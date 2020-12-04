شكرا لقرائتكم خبر عن الطنيجي: «الأبيض» أصـبح حقل تجــارب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو
أكد محمد سعيد الطنيجي مدرب نادي الذيد السابق أن فك ارتباط اتحاد الكرة مع الكولومبي بينتو مدرب «الأبيض» ومن قبله يوفانوفيتش من دون خوضهما مباراة رسمية واحدة، شيء عجيب ويبرهن أنه أصبح حقل تجارب، داعياً إلى إنهاء مهمة اللجنة الفنية للمنتخبات .
وقال الطنيجي «ماحدث أمر عجيب وغريب، فاللجنة الفنية للمنتخبات الوطنية فقدت صلاحيتها، ونحن هنا لا نتحدث عن أشخاص بل نتحدث عن عمل اتسم بالتخبط وأسهم في عدم الاستقرار الذي يعيشه المنتخب الذي أصبح حقل تجارب لخمسة مدربين خلال فترة وجيزة جداً .
وتابع «الواقع يفرض علينا تشكيل لجنة فنية بمواصفات تواكب العصر والتطور وفق رؤى واهداف جديدة تتسم بالطموح ، ويجب الا نستعجل في اختيار المدرب الجديد كي نأتي بالمدرب المناسب ، وأن نفكر من الآن في مونديال 2026».
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