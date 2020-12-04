بطولة فرنسا: نيس في طريقه لاقالة مدربه فييرا

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نيس: علمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرّب من نادي نيس الفرنسي بانه في صدد اقالة مدربه باتريك فييرا من منصبه اليوم الجمعة، بسبب النتائج السيئة في الاونة الاخير محليا وقاريا.

واشار المصدر بان الحصة التدريبية الجمعة ستتم باشراف مساعدي فييرا، ادريان اورسيا وفرديريك جيوريا.

وسقط نيس امام بايرليفركوزن الالماني 2-3 في عقر داره في مسابقة الدوري الاوروبي مساء الخميس ليبدد آخر امل له ببلوغ الدور الـ32، كما انه تكبد خسارته الخامسة تواليا في مختلف المسابقات.

وكان نيس حل سابعا ثم خامسا في الموسمين الأولين لفييرا على رأس الجهاز الفني، لكنه يحتل المركز الحادي عشر حاليا في الدوري الفرنسي.

وتميز فييرا (44 عاما) بمسيرة لافتة مع ارسنال الانكليزي، احرز خلالها لقب الدوري ثلاث مرات، فيما احرز لاعب الوسط الدفاعي لقبي كأس العالم مع منتخب بلاده في 1998 وكأس أوروبا 2000.