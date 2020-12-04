هل يحصل فايلر على مكافأة فوز الأهلي ببطولة دورى أبطال أفريقيا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن إدارة الأهلى لن تصرف أى مكافآت للسويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى السابق للفريق، بعد تتويج الأهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا مؤخراً، وقالت مصادر فى الأهلى إن فايلر لا يستحق أى مكافآت بعد فوز الفريق ببطولة أفريقيا، حسب العقد بين النادى والمدرب السويسرى، رغم أن الأخير قاد الأهلى فى معظم مباريات الأحمر ببطولة دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وأوضحت المصادر أن عقد فايلر مع الأهلى لا يتضمن مكافآت حال رحيله عن النادى وتتويج الفريق ببطولة أفريقيا، لأن المكافأة تُمنح للمدرب الذى قاد الأهلى لحصد اللقب الأفريقى وليس لمن شارك فى أى أدوار سابقة، وأكدت أنه بالنسبة للنسخة الحالية من بطولة أفريقيا سيحصل موسيمانى على مكافأة المدير الفنى للتتويج الأفريقى ولن يحصل فايلر على أى مبالغ أو نسبة من هذه المكافأة.

الأهلى قاده ثلاثة مدربين فى بطولة أفريقيا ها الموسم وكانت البداية مع محمد يوسف الذى تولّى تدريب الفريق فى مباراتى إطلع بره بطل جنوب السودان فى الدور التمهيدى وفاز الأهلى ( 9 / صفر) فى مباراتى الذهاب والعودة اللتين أُقيمتا فى مصر.

بعدها تولّى فايلر تدريب الأهلى وقاد الفريق فى عشر مباريات أفريقية بواقع مباراتين فى دور الـ32 وست مباريات فى مرحلة المجموعات ومباراتين فى دور الثمانية.

بداية فايلر مع الأهلى أفريقياً كانت من خلال الفوز خارج الديار أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بهدفين دون رد ثم الفوز إيابًا بأربعة أهداف دون رد.

وفى مرحلة المجموعات، تواجد الأهلى فى المجموعة الثانية مع كل من النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوى، وحقق الأهلى الفوز فى ثلاث مباريات أمام النجم الساحلى (1-0) والهلال السودانى بنتيجة (2-1) وبلاتينيوم بهدفين دون رد.

وجاءت جميع انتصارات الأهلى الثلاثة على أرضه بمصر، أما خارجيًا فخسر من النجم الساحلى بهدف دون رد، وتعادل فى مباراتى الهلال وبلاتينيوم (1_1).

وأحتل الأهلى وصافة المجموعة الثانية بـ11 نقطة بفارق نقطة عن النجم الساحلى والذى تصدر الترتيب، ومتفوقًا على الهلال والذى جاء فى الترتيب الثالث برصيد عشر نقاط، فى المقابل تذيل بلاتينيوم الترتيب برصيد نقطة واحدة.

فى دور الثمانية لعب الأهلى مع صن داونز الجنوب أفريقى وفاز بطل مصر بهدفين دون رد فى لقاء الذهاب على إستاد القاهرة والتعادل فى الإياب بهدف لكل فريق ليتأهل الأحمر لنصف نهائى البطولة.

ورحل فايلر عن الأهلى رسمياً فى الأول من أكتوبر الماضى وحل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى بدلاً منه، وقاد موسيمانى الأحمر للفوز على الوداد المغربى فى ذهاب نصف النهائى بهدفين دون رد، وفى الإياب فاز بنتيجة 3-1 قبل أن يتوّج الأحمر باللقب الأفريقى للمرة التاسعة فى تاريخه على حساب الزمالك بالفوز عليه بهدفين لهدف.