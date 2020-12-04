شكرا لقرائتكم خبر عن 17 رقما تقيم أمير عادل صفقة الزمالك الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى الزمالك، فجر الخميس، التعاقد مع أمير عادل صاحب الأصول المصرية والشهير بألكسندر جاكوبسون لاعب ساربسبورج الدنماركى لمدة 4 مواسم تبدأ من الموسم المقبل، فى صفقة انتقال حر، بعدما وقع أمير عادل فى الساعات الأولي من صباح اليوم، الخميس، على عقود انتقاله لصفوف الزمالك.

بدأ أمير عادل مسيرته فى صفوف قطاع الناشئين بنادى لينجبي الدنماركي ثم انضم لفريق الشباب بكوبنهاجن ومنه إلى فريق الشباب في أيندهوفن، ولقبوه بـ"رونالدينيو المصري"، وفقا لإحصائيات موقع ترانسفير ماركت المتخصص فى إحصائيات اللاعبين.

عقب انتقاله لأيندهوفن لمدة موسم واحد، قام النادي الهولندي بفسخ تعاقده مع اللاعب ليظل بلا نادي لمدة 6 أشهر، لينضم إلى فالكينبرج السويدي عام 2015 لمدة 6 أشهر ليفسخ النادي السويدي عقده ويظل اللاعب بلا نادي للمرة الثانية في مشواره لمدة 3 أشهر.

انضم أمير لفريق بودو جليمت، وعاد مرة أخرى إلى فالكينبيرج بالسويد، ثم رحل إلى فيبورج الدنماركي، ومنه الي نورشوبينج السويدي ثم انضم إلى كالمار السويدي معارًا، ومنه الي ساريسبورج النرويجي، ولكنه لم يشارك باستمرار ليفسخ النادي تعاقده معه ويظل بلا نادٍ للمرة الثالثة في تاريخه بداية من أكتوبر الماضي وحتى أنهي الزمالك التعاقد معه اليوم.

أحرز أمير عادل 20 هدفاً فقط خلال مسيرته الكروية كاملة بداية من عام 2005 وحتي 2020 ، حيث بدأ أمير مسيرته فى ناشئين لينجبى الدنماركي موسم 2004 / 2005 ، ويجيد اللعب فى أكثر من مركز وهى الجناح الأيسر والوسط المهاجم والوسط المدافع.

شارك فى معسكر لمنتخب الشباب موسم 2013 تحت قيادة ربيع ياسين، وانضم لاحد معسكرات المنتخب الأول تحت قيادة الارجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق للفراعنة.

وينتظم أمير عادل لاعب الزمالك المنضم حديثا لصفوف الفريق، إلى التدريبات الجماعية لفريق الزمالك السبت المقبل عقب عودة الفريق للتدريبات من الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب الخروج من طلائع الجيش في الدور قبل النهائي لكأس مصر.

ويعتبر تدريب السبت المقبل هو اول فرصة لظهور امير عادل في الملعب علي الطبيعة امام البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك.

الموسم الأخير للاعب أمير عادل قبل فسخ تعاقده في فريق ساربسبورج النرويجي وانتقاله للزمالك..



عدد المباريات: 10

عدد المباريات الأساسي: 1

عدد المباريات احتياطي: 9

عدد الدقائق: 250

الدقائق في المباراة الواحدة: 25

عدد اللمسات: 153 دقيقة

خلق فرص كبيرة: 0

تمريرات رئيسية: 5

عدد الأهداف: 0

عدد الأسيست: 0

التسديدات: 2

أخطاء لصالحه: 5

إنذار أصفر: 2

إنذار أحمر: 0

التقييم: 6.59 درجة

عدد العرضيات: 1

أفضل مشوار له في الاحتراف كان في صفوف نوركوبينج السويدي

لعب: 46 مباراة

سجل: 5

صنع: 7

طوال مشواره الاحترافي

لعب: 167 مباراة

سجل: 20

صنع: 13

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