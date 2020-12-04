شكرا لقرائتكم خبر عن الحضري بصورة مع والدته: ‏"كن لأمك خادماً وصديقاً فهى أجمل نساء الدنيا.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر والأهلي السابق، عبر حسابه بموقع "انستجرام" صورة لوالدته في المستشفى بعد إعلانه مرورها بوعكة صحية، وعلق علي الصورة، قائلا :"كُن لأُمك خادماً وصديقاً، فهى أجملُ نساء الدنيا، وأصدقهن حُباً لك، وأكثرهُن خوفا عليك.. إن غضبت منك فهى تغضب لأجلك وليس للانتقام كالآخرين".



الحضري

وكان عصام الحضرى، شارك جمهوره بالدعاء لوالدته بالشفاء بعد مرورها بوعكة صحية، ونشر صورة لها عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها، قائلا، "حبيبتي يا أمى ألف سلامة عليكى ربنا يحفظك ويبارك فى صحتك وعمرك ويبعد عنك كل سوء يارب ويتم شفاءك على خير"، وعلق عدد كبير من متابعي الحضري علي الصورة متمنين لوالدته الشفاء والسلامة.



عصام الحضري ووالدته

من ناحية أخرى، أكد عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر والأهلي السابق، أنه تم الاتفاق بشكل نهائى علي تولى تدريب حراس مرمي النجم الساحلى، لافتا إلى أن جورفان فييرا المدير الفني للنجم الساحلى، رحب بوجوده ضمن أفراد جهازه المعاون، وأضاف الحضرى فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أنه كان من المنتظر أن يتوجه إلى تونس الأسبوع الحالى إلا أن مرض والدته منعه من السفر، ومن المقرر أن يسافر خلال الأيام المقبلة فور الاطمئنان على حالتها الصحية من أجل توقيع العقود بشكل رسمى، وتولي المهمة.